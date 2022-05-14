Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли признаны лучшими на пятом Международном конкурсе Harmony, который прошел в Анталье (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Традиционно это мероприятие собирает лучших профессиональных молодых исполнителей со всего мира. В различных номинациях выступили представители Турции, Грузии, России, Казахстана, Ирана, Литвы и других стран. Основная борьба между профессиональными исполнителями развернулась в оффлайн-части конкурса, представленной в трёх номинациях: вокал, фортепиано и фортепианный дуэт. В каждой из этих трёх основных номинаций азербайджанские музыканты одержали уверенную победу, демонстрируя на высоком уровне на престижной международной музыкальной площадке национальные традиции исполнительского мастерства.

По результатам конкурса в номинации "фортепиано" первое место заняли студенты БМА Захра Джахан Шихалиева и Рашад Агаев, второе место - студенты БМА Гусейнов Эльмар и Ибрагимова Нармин, третье место - студенты БМА Ариан Гахрамани (Иран) и ученица музыкальной школы Сумгайыта Айтадж Велизаде. В номинации "фортепианный дуэт" по итогам конкурса первое место заняли сразу два дуэта из нашей страны - преподаватели БМА Севда Мамедли и Вюсаля Бабаева, а также студенты БМА Джамаля Абдинзаде и Азиза Агазаде. Лучшим в номинации "вокал" был так же представитель Азербайджана, студент БМА Агшин Худавердиев.

Одним из членов жюри конкурса была проректор БМА по учебной работе, заслуженный педагог, профессор Нармина Гулиева.