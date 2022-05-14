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Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)

Культура Материалы 14 мая 2022 17:42
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли признаны лучшими на пятом Международном конкурсе Harmony, который прошел в Анталье (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Традиционно это мероприятие собирает лучших профессиональных молодых исполнителей со всего мира. В различных номинациях выступили представители Турции, Грузии, России, Казахстана, Ирана, Литвы и других стран. Основная борьба между профессиональными исполнителями развернулась в оффлайн-части конкурса, представленной в трёх номинациях: вокал, фортепиано и фортепианный дуэт. В каждой из этих трёх основных номинаций азербайджанские музыканты одержали уверенную победу, демонстрируя на высоком уровне на престижной международной музыкальной площадке национальные традиции исполнительского мастерства.

По результатам конкурса в номинации "фортепиано" первое место заняли студенты БМА Захра Джахан Шихалиева и Рашад Агаев, второе место - студенты БМА Гусейнов Эльмар и Ибрагимова Нармин, третье место - студенты БМА Ариан Гахрамани (Иран) и ученица музыкальной школы Сумгайыта Айтадж Велизаде. В номинации "фортепианный дуэт" по итогам конкурса первое место заняли сразу два дуэта из нашей страны - преподаватели БМА Севда Мамедли и Вюсаля Бабаева, а также студенты БМА Джамаля Абдинзаде и Азиза Агазаде. Лучшим в номинации "вокал" был так же представитель Азербайджана, студент БМА Агшин Худавердиев.

Одним из членов жюри конкурса была проректор БМА по учебной работе, заслуженный педагог, профессор Нармина Гулиева.

Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
Воспитанники Бакинской музыкальной академии признаны лучшими на международном конкурсе в Турции (ФОТО)
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