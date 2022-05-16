Азербайджанский театр участвует на международном фестивале монодрамы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя принимает участие в 23-м Международном фестивале монодрамы в городе Битола (Северная Македония), сообщили Trend Life в театре.

Театр привез на фестиваль моноспектакль Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего"), поставленный народной артисткой Азербайджана, режиссером Джаннет Салимовой по повести Николая Гоголя.

В постановке занят заслуженный артист Шовги Гусейнов. Художник-постановщик спектакля – Лятифа Гулузаде.

В этом году в фестивале принимают участие представители Хорватии, Испании, Польши, Молдовы, Великобритании, Израиля, Болгарии, Венгрии и Турции.

Напомним, что в 2018 году Шовги Гусейнов завоевал Гран-при 20-го Международного фестиваля монодрамы в Битоле за постановку "Контрабас".