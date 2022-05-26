Внучатый племянник Шарля де Голля восхищен азербайджанскими чайными традициями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло мероприятие, посвященное Международному дню чая, на котором был представлен и Азербайджан. Страну на мероприятии представляли Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова, Ассоциация французско-азербайджанского диалога и делегация Азербайджана при ЮНЕСКО.

Об этом Trend Life сказала глава Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

По словам Нариманбековой, на стенде Азербайджана были представлены сувениры, картины азербайджанских художников - Рены Амраховой, Лейлы Алиевой, Асмар Нариманбековой, Мурада Абузарлы и Тофига Агаева-Нариманбекова. Также гости мероприятия попробовали ароматный азербайджанский чай и национальные сладости.

Азербайджанский стенд вызвал большой интерес у гостей, среди которых был внучатый племянник Шарля де Голля - Грегуар де Голль, выразивший восхищение нашими чайными традициями.

На мероприятии были представлены и другие страны с чайной культурой, среди которых Узбекистан, Шри-Ланка, Китай, Кения, Монголия, Танзания, Кыргызстан, Вьетнам, Индонезия.