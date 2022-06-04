В Париже организована персональная выставка работ Асмер Нариманбековой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже проходит персональная выставка работ заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой. Об этом сообщила Trend Life сама автор работ.

Выставка организована в галерее "Maison de la Vie Associative et Citoyenne du Quartier Latin".

"Приглашение о проведении персональной выставки в столице Франции мне поступило от отдела по пропаганде искусства разных стран Дома ассоциаций 5 и 6 округа Парижа. В экспозицию вошли 25 живописных картин, а также я представила роспись на тканях, этой техникой я увлекаюсь несколько лет", - сказала Асмер Нариманбекова.

Выставку посетили представители творческой интеллигенции Парижа, общественные деятели, поклонники изобразительного искусства, среди которых известный французский кинодокументалист Максим Мардухаев.

По словам Асмер Нариманбековой, гости мероприятия проявили большой интерес к культуре и истории Азербайджана.

"Думаю, за рубежом нужно как можно больше проводить выставки азербайджанских художников, фотографов, скульпторов. Подобные мероприятия внесут вклад в пропаганду азербайджанской культуры и искусства", - отметила она.

Среди представленных работ картины, посвященные Баку и Парижу. Также Асмер Нариманбекова представила произведение, посвященное городу Шуша – культурной столице Азербайджана.

Отметим, что Асмер Нариманбекова - дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова.

Произведения заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Ее работы занимают достойное место в галереях Нью-Йорка, а также Франции, России, Турции и других стран.