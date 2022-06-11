В Австрии прошел торжественный вечер, посвященный творчеству азербайджанских поэтесс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и посольства Азербайджана в Австрии в Вене стартовала серия мероприятий под названием "Литературный мост, соединяющий тюркский мир", сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

Первое мероприятие состоялось в Азербайджанском культурном центре в Вене с презентацией книги "Антология поэзии азербайджанских поэтесс", изданной МФТКН на немецком языке.

На мероприятии были представлены культура Азербайджана, являющаяся неотъемлемой частью тюркского мира, литературные жемчужины азербайджанских поэтесс. В церемонии приняли участие представители дипломатических миссий, общественности Австрии и азербайджанской диаспоры.

На открытии вечера директор Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова рассказала о важной роли женщин в обществе Азербайджана и всего тюркского мира. Было отмечено, что Азербайджан стал первой страной на мусульманском Востоке, признавшей избирательное право женщин в период образования Азербайджанской Демократической Республики - первой парламентской республики на Востоке.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли, касаясь культурных связей между Азербайджаном и Австрией, подчеркнул важность продвижения древних ценностей тюркских народов в Европе. Высоко оценив деятельность МФТКН в деле пропаганды богатой культуры, истории и наследия тюркского мира на международной арене, посол отметил особое значение мероприятия, проводимого в Австрии.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева в свою очередь подчеркнула особую роль женщин в истории тюркского мира.

"С этой точки зрения я хотела бы отметить заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой как одной из женщин-лидеров тюркского мира. Проекты, осуществляемые под ее руководством, ее инициативы и добрые дела завоевали огромный авторитет как внутри страны, так и на международной арене", - сказала Гюнай Эфендиева.

В "Антологии поэзии азербайджанских поэтесс" воплощен литературный дух восьмисотлетнего периода. В антологию включены стихи Мехсети Гянджеви, Агабегим Ага, Хуршидбану Натаван, Хейран ханум, Уммугульсум, Нигяр Рафибейли, Мирварид Дильбази и других поэтесс, обогативших неповторимыми образцами творчества мировое литературное наследие.

"Собранные здесь стихи отражают творчество выдающихся поэтесс Азербайджана с XII по XX века, то есть начиная со средних веков до советского периода. Эти поэтессы жили в разных уголках страны, в том числе в Карабахе - неотъемлемой части Азербайджана, в Шуше - колыбели культуры. В этом году исполняется 190-летие ханской дочери Хуршидбану Натаван, выдающейся поэтессы и общественного деятеля, и этот юбилей широко отмечается во всем мире", - сказала президент МФТКН.

Писатель-переводчик Орхан Араз, сыгравший особую роль в издании антологии на немецком языке, отметил, что еще в средние века азербайджанские поэтессы отличались своей интеллигентностью, прогрессивностью, а поэтическая эстетика в их произведениях превосходила творчество других современников.

Гостям был представлен документальный фильм, посвященный азербайджанским женщинам-поэтессам. Картина, созданная журналистами Ульвией Гейдаровой и Захрой Гулиевой, охватывает историю Азербайджана, а также жизнь и творчество поэтесс различных эпох.

Мероприятие продолжилось музыкально-художественной программой. В исполнении народной артистки Азербайджана Мехрибан Заки и известной австрийской актрисы Себине Пецль, азербайджанских музыкантов Абузара Манафзаде и Карен Дангер-Манафзаде, проживающих в Австрии, прозвучали стихи, вошедшие в антологию, и песни, созданные на основе произведений азербайджанских поэтесс.