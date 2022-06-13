Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры французского города Беннвир прошел концерт учеников Yamaha Musique School пианистки, вокалиста, дирижера и композитора, нашей соотечественницы Илахи Агуи, посвященный установлению дипломатические связей между Азербайджаном и Францией. Об этом сообщила Trend Life сама музыкант.

На вечере прозвучали произведения французских и мировых авторов, а в заключение Илаха Агуи представила композицию "Bakı gecələri" (Бакинские ночи) легендарного пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (1940-1979 ).

Илаха Агуи родилась в Баку, училась на факультете специального менеджмента Западного университета. На протяжении последних 25 лет живет во французском городе Кольмар, пропагандирует азербайджанское искусство. Замужем, трое детей. Является выпускницей дирижерского факультета и преподавателем национальной консерватории города Кольмар (Conservatoire National de Colmar).