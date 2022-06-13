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Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)

Культура Материалы 13 июня 2022 13:51
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры французского города Беннвир прошел концерт учеников Yamaha Musique School пианистки, вокалиста, дирижера и композитора, нашей соотечественницы Илахи Агуи, посвященный установлению дипломатические связей между Азербайджаном и Францией. Об этом сообщила Trend Life сама музыкант.

На вечере прозвучали произведения французских и мировых авторов, а в заключение Илаха Агуи представила композицию "Bakı gecələri" (Бакинские ночи) легендарного пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (1940-1979 ).

Илаха Агуи родилась в Баку, училась на факультете специального менеджмента Западного университета. На протяжении последних 25 лет живет во французском городе Кольмар, пропагандирует азербайджанское искусство. Замужем, трое детей. Является выпускницей дирижерского факультета и преподавателем национальной консерватории города Кольмар (Conservatoire National de Colmar).

Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
Бакинские ночи во Франции (ВИДЕО,ФОТО)
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