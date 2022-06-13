В Бакинской музыкальной академии состоялось открытие бюста Ференца Листа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялось открытие бюста венгерского композитора, виртуозного пианиста, педагога, дирижёра, публициста, видного представителя музыкального романтизма Ференца Листа (1811-1886 годы), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, представители министерства культуры Азербайджана, профессорско-преподавательский состав и студенты БМА, представители посольства Венгрии в нашей стране, деятели культуры, искусства и образования.

Автором произведения является известный скульптор, народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", профессор Натиг Алиев. По словам Натига Алиева, бюст Ференца Листа - не первая его работа, посвященная музыкальным деятелям. Скульптор признался, что является большим поклонником музыкального наследия венгерского композитора.

Как отметила в беседе с представителями СМИ проректор БМА по международным связям, связям с общественностью и социальным вопросам, профессор, народная артистка Егяна Ахундова, Ференц Лист – не только выдающийся композитор, музыкант, он был и прекрасным педагогом, замечательным мастером слова, поэзии.

"Подписанный меморандум о сотрудничестве между Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и основанной Ференцем Листом в Будапеште академией, а также открытие в БМА бюста выдающегося композитора – очень значимые события. Считаю, что в истории БМА сегодняшние мероприятия являются одними из важных", - сказала она.

По словам представителя посольства Венгрии по вопросам культуры Михая Грубера, это мероприятие внесет вклад в расширение и развитие связей в сфере классической музыки между двумя странами.

После открытия бюста вниманию участников мероприятия был представлен концерт, на котором в исполнении студентов БМА и Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля прозвучали сочинения выдающегося венгерского композитора.