В Баку стартовал Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 16 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось открытие VIII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, сообщает в четверг Trend Life.

VIII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля посвящен 125-летию со дня рождения великого певца. Конкурс проходит с 16 по 23 июня 2022 года, в нем принимают участие около 100 вокалистов из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Израиля, России и других стран.

В конкурсе участвуют вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет включительно, среди них - оперные певцы, выпускники и студенты средних и высших музыкальных учебных заведений.

Отметим, что заключительные концерты Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля и награждение лауреатов запланировано провести в городе Шуша.

Первый конкурсный день начался с прослушивания участников.

В числе участниц - молодая азербайджанская певица Нигяр Джафарова, которая сейчас живет и работает в Москве, и по ее словам, именно конкурс вокалистов имени Бюльбюля несет для нее особое значение.

"Я два года не была в Баку, и для меня очень символично приехать сюда в честь такого события. Свое участие в конкурсе решила начать с исполнения арии Нигяр из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли, и это тоже символично, ведь Бюльбюль был первым исполнителем партии Кероглу. Для меня конкурс имени Бюльбюля - не первый, в котором я участвую, но, наверное, самый волнительный из всех. Потому, что он проходит на моей Родине, и я ощущаю двойную ответственность за свое выступление", - сказала Джафарова.

Конкурсант из России Леонард Ланс сегодня представил на суд жюри арию Каварадосси из оперы "Тоска".

"Бюльбюль выдающийся мастер, обладал протрясающим голосом, считаю его великим человеком и певцом. В Азербайджан я приехал впервые, но благодаря творчеству Муслима Магомаева любовь к Азербайджану зародилась давно", - отметил он.