В Париже прошел концерт Наргиз Алияровой – азербайджанские композиции растрогали французскую публику до слез (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже прошел концерт, посвященный Году города Шуша, организованный посольством Азербайджана во Франции и Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA), сообщили Trend Life в ADFA.

В мероприятии приняли участие представители культуры и науки, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи, азербайджанской диаспоры.

На открытии вечера посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев рассказал о жизни и творчестве выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата государственных премий, кавалера высших государственных орденов Советского Союза Фикрета Амирова, внесшего значимый вклад в развитие национальной и мировой музыки. Было отмечено, что в прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а 2022-й - Годом города Шуша в честь 270-летия основания Панах Али ханом Джаванширом этого священного для каждого из азербайджанцев города. Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года стало знаменательным международным событием, что позволит еще больше пропагандировать ценности нашей древней культуры и искусства, историю и традиции города Шуша во всем мире.

Проживающая на протяжении последних лет в Нью-Йорке основатель и руководитель общества "Национальная музыка и глобальная культура", лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка, доктор философии по искусствоведению, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Наргиз Алиярова исполнила произведения мировых классиков и современных авторов – Фикрета Амирова, Гара Гараева, Джовдета Гаджиева, Вагифа Мустафазаде, Фаига Суджаддинова, Фирангиз Ализаде, Лалы Джафаровой, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси. Интересно, что во время исполнения композиций Фикрета Амирова и Фаига Суджаддинова французская публика была растрогана до слез самими произведениями и искренней игрой музыканта. Зрители наградили Наргиз Алиярову бурными овациями.