Премьера в Баку - Workers Union для группы любых громко звучащих инструментов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт камерного оркестра Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra) под названием "Yaz və Yay! 2022", сообщает Trend Life.

На вечере прозвучали произведения лауреатов конкурса "Partiturlar üçün çağırış" (Call of scores) - "Dekateksis" Нигяр Сулейман, "Sextet" Афаг Хаганигызы, "Kvartet" Вугара Мамедзаде, "Gizlin frazalar" Джандра Сетйаван и "Dörd paradoks" Али Джафарзаде.

Кроме того, впервые в Азербайджане было представлено произведение нидерландского композитора Луи Андриссена Workers Union, написанное в 1975 году для группы любых громко звучащих инструментов.

Выступления были встречены овациями зрителей.

Cadenza Contemporary Orchestra с 2016 года активно участвует как в местных, так и международных фестивалях, традиционно проводит музыкально-просветительские мероприятия, на которых исполняются произведения, относящиеся ко всем периодам истории классической музыки. Целью деятельности коллектива также является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, привитие интереса молодежи к классической музыке. Художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде.

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