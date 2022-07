В Центре Гейдара Алиева прошел торжественный вечер, посвященный 70-летию всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева прошел торжественный вечер "Свидетель прошлого и будущего человечества", посвященный 70-летию всемирно известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано министерством культуры при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В нем приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий.

На открытии были представлены видеоматериал, повествующий о жизни и деятельности Резы Дегати, кадры его фоторабот, снятых во многих странах мира. Он побывал в более чем 115 странах, работал в самых горячих точках планеты… Реза Дегати родился 26 июля 1952 года в Тебризе в азербайджанской семье. В 1979 году вместе с семьей переехал в Париж. Является одним из лучших репортажных фотографов современности, его снимки украшают обложки мировых изданий. За 55-летнюю деятельность провел 460 выставок в разных странах мира. В частности, по инициативе Фонда Гейдара Алиева работы Резы Дегати были представлены во многих значимых проектах в Париже, штаб-квартире ЮНЕСКО, Москве, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Европейском парламенте в Брюсселе и т.д. Он является автором 30 книг, среди которых две посвящены Азербайджану – "Очарование огня" (Elegance of Fire), а также "Массовое убийство невинных" (The Massacre of Innocents), в которой нашли отражение события "Чёрного января" (кровавая бойня в ночь с 19 на 20 января 1990 года, учинённая советскими войсками в Баку с целью подавить борьбу азербайджанского народа за независимость) и геноцида в Ходжалы (массовая резня мирного населения, совершенная армянскими агрессорами в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года). Реза Дегати является обладателем престижнейших международных премий, кавалером французского национального ордена "За заслуги". О фотожурналисте сняты многочисленные репортажи и документальные фильмы. 25 июля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Резы Дегати орденом "Достлуг" за многолетнюю плодотворную деятельность по доведению реалий Азербайджана до мировой общественности.

Зрители стоя приветствовали юбиляра, который по праву заслужил самые высокие почести за многолетнюю плодотворную деятельность. В течение вечера был продемонстрирован ряд фоторабот мастера, рассказаны истории их создания, показаны кадры с различных значимых международных мероприятий и проектов с участием Резы Дегати.

Министр культуры Анар Керимов, поздравив с юбилеем Резу Дегати, подчеркнул большую роль фотожурналиста в деле доведения до внимания мировой общественности справедливой и миролюбивой позиции Азербайджана, борьбы страны за освобождение Карабаха от армянской агрессии, фактов армянского вандализма за почти тридцатилетний период оккупации.

"Жизнь и деятельность Резы Дегати является настоящим примером героизма. Профессию фотографа он вывел на самый высокий уровень искусства, пропагандирующего истинные человеческие ценности. Со времени обретения Азербайджаном независимости Реза Дегати всегда был с нашей страной и народом, в самые тяжелые времена, прорывая информационную блокаду, рассказывал миру правду о происходящих событиях, представляя фотофакты – о борьбе страны за независимость, о первой Карабахской войне, об оккупации земель Азербайджана, Ходжалинском геноциде. И с первых дней второй Карабахской войны - 44-дневной Отечественной войны 2020 года он выставлял в соцсетях фотоматериалы о происходивших событиях, которые увидели миллионы людей. После войны Реза Дегати публиковал кадры с освобождённых территорий, показывая факты армянского вандализма и культурного геноцида. И, конечно же, на протяжении последнего периода - фотокадры восстановления Карабаха. Вся его деятельность была представлена на многочисленных выставках в Азербайджане и за рубежом. Главный посыл деятельности Резы Дегати – это мир, гуманизм и память, которые являются высшими человеческими ценностями на пути к созиданию и процветанию", - отметил Анар Керимов.

На вечере также выступили президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, журналист ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Эльнар Мамедли, заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафиг Данакари, французский куратор творческих проектов и писатель Пьер Бонджованни (видеообращение). Было отмечено, что филантроп, идеалист, гуманист и фотограф Реза Дегати за последние 40 лет создал фотоработы для зрителей со всего мира, побывал в более чем ста странах, где запечатлел на фотопленку события войн, революций, стихийные бедствия, освещая как человеческие трагедии и конфликты, так и красоту планеты. С 1983 года он создал множество учебных программ по всему миру, а в 2001 году основал неправительственную организацию AINA, нацеленную на образование детей.

Реза Дегати выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за вручение ордена "Достлуг", а также за организацию вечера, который, по его словам, станет одним из самых незабываемых в его жизни.

За время своей 40-летней деятельности Реза Дегати побывал во многих горячих точках, запечатлев ужасы и трагедии войн, страдания людей, перипетии тяжелых человеческих судеб. Но он считает себя не военным фотожурналистом, а человеком, призывающим человечество избегать войн, посредством своих работ, в которых отражены последствия этих трагедий и человеческие страдания.

"Я провел более 40 лет, окруженный человеческим страданием. Я видел женщин и детей, ставших жертвами конфликта, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы стать пацифистом. В такой ситуации человек с камерой для людей, ставших жертвами трагедии, – это единственный способ донести до мира свое горе. И я продолжаю работать. Потому что все люди связаны между собой: если страдают одни, это не может не касаться других. И я хочу не только помочь тем, кто в этом нуждается, но и донести до тех, кто живет в довольстве, что они не вправе оставаться равнодушными, когда другая часть человечества переживает трагедию за трагедией. Ведь все это может произойти с каждым. И каждый несет ответственность не только за себя и свою семью, но и за весь земной шар. Поэтому фотография для меня – это не просто изображение. Своими снимками я пытаюсь создать мосты между различными культурами. Главное, нужно уже сейчас начать думать о будущем человечества, о будущем, в котором не будет войн. А моя главная мечта – это увидеть Карабах полностью восстановленным и процветающим", - сказал Реза Дегати.

Гостям вечера была представлена концертная программа с народными песнями и мугамом, произведениями мировых классиков, в которой выступили народный артист Мансум Ибрагимов, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, ханенде Нисбат Садраева и Ряван Гачаев, вокалистка Улькер Алиева, кяманчист Джефри Вербок (США).