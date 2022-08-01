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Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" (ФОТО)

Культура Материалы 1 августа 2022 14:52 (UTC +04:00)
Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает в понедельник Trend Life.

Их презентация состоялась в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню национального кино, который отмечается в Азербайджане 2 августа.

Автором лого, в котором отражены диафрагма объектива, свет кинопроектора, взгляды автора и зрителя, а также птица Симург, является Эмин Рзаев.

Отметим, что в 2023 году киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы отметит своей 100-летний юбилей.

Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" (ФОТО)
Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" (ФОТО)
Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" (ФОТО)
Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" (ФОТО)
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