...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)

Культура Материалы 25 августа 2022 18:31 (UTC +04:00)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы представила на своих страницах в социальных сетях видеоролик о том, как проходили съемки художественно-документального фильма "Мехмандаровы", сообщает Trend Life.

Напомним, что режиссером художественно-документального фильма, повествующего о династии Мехмандаровых, является заслуженный деятель искусств Явер Рзаев, сценарий совместно с Рзаевым написал ученый-исследователь Васиф Гулиев.

Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит отдельное название. Главный герой фильма - один из ярких представителей династии Мустафа бек Мехмандаров.

Съемки проходили в павильоне киностудии и в городе Шуша. Во время съемок представители династии Мехмандаровых посетили дом Мехмандаровых в городе Шуша.

Фильм производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, снятый по заказу министерства культуры, будет представлен широкой зрительской аудитории до конца текущего года.

Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы" (ВИДЕО/ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости