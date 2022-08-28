Зарубежные художники потрясены разрушениями в Агдаме - Асмер Нариманбекова

ШУША /Trend Life/ - Визит в Агдам произвел на участников международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" большое впечатление, они были потрясены такому количеству разрушений.

Об этом сказала в воскресенье Trend Life координатор международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"), заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

"В прошлом году я была участницей подобного проекта, он был организован в Андорре. Это действительно интересное мероприятие, направленное на обмен опытом, ознакомление с культурой разных стран. Счастлива, что это прекрасное мероприятие в нынешнем году проводится в жемчужине Карабаха – городе Шуша. Проект важен для популяризации культурного и исторического наследия города Шуша", - отметила заслуженный художник.

Асмер Нариманбекова подчеркнула, что вчера участники "Youth ArtCamp Shusha and Baku" посетили Агдам.

"Этот визит произвел на них большое впечатление, они были потрясены такому количеству разрушенных зданий. Им показали фотографии Агдама до оккупации, и то, что они увидели сейчас, произвело на них сильное впечатление", - добавила она.

После посещения Агдама, у Асмер Нариманбековой также появилась идея создания новой картины.

"Вчера увидела в Агдаме черные гранаты, они сгорели под палящим солнцем, но это было так символично. Черные гранаты на фоне разрушенного здания… Думаю написать эту картину", - сказала Нариманбекова.

Отметим, что международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" реализуется в рамках "Года города Шуша" 26 августа – 5 сентября 2022 года.

Проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku", реализуемый министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО, организован для иностранных художников, которые, вдохновившись историческими местами и природой Азербайджана, создадут свои работы. В проекте участвуют 16 художников.