Известный пианист Оливье Гардон провел в Баку мастер-класс (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) прошел мастер-класс известного французского пианиста и преподавателя Оливье Гардона, сообщает во вторник Trend Life.

Мастер-класс был организован в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Перед началом занятия Оливье Гардон отметил, что рад находиться в Азербайджане и познакомиться с творческими деятелями. Говоря о мастер-классе, он выразил надежду, что внесет вклад в приумножение знаний молодых азербайджанских пианистов.

В мастер-классе приняли участие студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - Аян Асланова (II курс), Ильгара Талыбова (III курс), Фидан Рашидова (I курс), студентка магистратуры БМА Гюнель Гаджиева (II курс).

В их исполнении прозвучали сочинения Фридерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Ференца Листа.

Мастер-класс был направлен на профессиональное совершенствование молодых пианистов. Молодые азербайджанские музыканты получили ценные советы и рекомендации от пианиста и преподавателя Оливье Гардона.