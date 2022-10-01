В рамках "Года города Шуша" в Будапеште организованы выставка и концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года города Шуша" в посольстве Азербайджана в Венгрии были организованы выставка "Мое сердце в Карабахе" и концерт классической и современной музыки, сообщили Trend Life в НПО "Arts Council Azerbaijan".

Мероприятие было проведено при сотрудничестве посольства Азербайджана в Венгрии и НПО "Arts Council Azerbaijan".

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде проинформировал участников мероприятия о существующих отношениях стратегического партнерства между двумя странами, в том числе о сотрудничестве в сфере культуры.

Посол подчеркнул, что историческая Победа, достигнутая Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, в том числе освобождение города Шуша, спустя 30 лет, от армянской оккупации, являются поворотными моментами в истории нашей страны.

Тахир Тагизаде отметил, что между городом Шуша, который объявлен культурной столицей тюркского мира 2023 года, и городом Веспрем, объявленным культурной столицей Европы в 2023 году, налажены отношения сотрудничества, достигнута договоренность об организации совместных мероприятий в следующем году.

Затем вниманию участников мероприятия были представлены художественные работы детей в возрасте 8-15 лет, посвященные Карабаху, городу Шуша.

Выставка "Мое сердце в Карабахе" впервые была продемонстрирована в рамках соло-концерта пианистки Саиды Тагизаде "Музыка карабахских красок", прошедшего в Баку в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. За рубежом данная экспозиция уже демонстрировалась в Берлине и Вене.

Также на вечере известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде исполнила образцы азербайджанской классической и современной музыки.

В мероприятии приняли участие представители венгерских государственных структур, прессы, общественно-политических, научных и культурных кругов, дипломатического корпуса, аккредитованного в Венгрии, главы дипломатических миссий Пакистана, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, представители азербайджанской диаспоры.