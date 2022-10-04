В рамках акции минкультуры Азербайджана собрано более 90 тыс. книг

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проводимой министерством культуры Азербайджана акции "Qarabağa kitabla gedək" на сегодняшний день собраны 93 212 книг.

Как сообщает во вторник Trend Life, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной VIII Бакинской международной книжной выставке, заведующий отделом по вопросам книгооборота и работы с издательствами министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли.

Было подчеркнуто, что второй год министерство проводит акцию "Qarabağa kitabla gedək", и на сегодня собраны 93 212 книг для библиотек, которые будут созданы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Акция "Qarabağa kitabla gedək" продолжается. Мы призываем всех граждан присоединиться к ней", - добавил Марифли.