Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Анар Керимов о памятниках с информационными табличками на кириллице

Культура Материалы 5 октября 2022 13:16 (UTC +04:00)
Анар Керимов о памятниках с информационными табличками на кириллице

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Историко-культурные памятники - наследие, оставленное нам нашими предками.

Как сообщает в среду Trend Life, об этом в кулуарах VIII Бакинской международной книжной выставки сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, информационные таблички на памятниках, воздвигнутых в советские годы, написаны кириллицей, что тоже является историей страны.

"Это тоже наша история. К традициям, истории мы должны относиться с уважением и сохранять их", - сказал министр.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости