Анатолий Карпов провел в Баку презентацию фильма "Чемпион мира" – поединок двух миров и систем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация художественного фильма "Чемпион мира" с участием всемирно известного шахматиста, пятикратного чемпиона мира по шахматам, трёхкратного чемпиона мира ФИДЕ, шестикратного победителя шахматных олимпиад в составе сборной СССР, обладателя девяти шахматных "Оскаров", депутата Государственной Думы Российской Федерации Анатолия Карпова, сообщает Trend Life.

Среди гостей, кто пришел на встречу с легендарным гроссмейстером, были и юные поклонники игры, и уже опытные шахматисты. На открытии вечера министр Правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин отметил важность реализации проекта в деле популяризации шахмат, который очень любят в Азербайджане и России.

Российский фильм "Чемпион мира" рассказывает о шахматном поединке за звание чемпиона мира в 1978 году на Филиппинах между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира 27-летним Анатолием Карповым и 47-летним гроссмейстером-претендентом Виктором Корчным, эмигрировавшим в Швейцарию. Главные роли в фильме исполняют Иван Янковский и Константин Хабенский, режиссер - Алексей Сидоров.

Премьера фильма "Чемпион мира" ранее успешно прошла в Женеве и Риме. Баку стал третьим городом, где состоялась премьера.

О реалиях легендарного шахматного матча на вечере рассказал главный герой тех событий Анатолий Карпов.

"Матч длился 93 дня, став на тот момент самым продолжительным поединком за мировую шахматную корону. Шахматы показывать сложно на экране, потому что основные события все-таки внутри человека. Это эмоции, нервы, переживания. Как их на экран вынести? Как показать? Но мне думается, что актеры прекрасно справились, Отрадно отметить, что фильмы про шахматы стали чаще снимать", – поделился впечатлениями о фильме Анатолий Карпов.

Регламент матча: игра до 6 побед без ограничения числа партий. Счет в матче после 27 партий был 5:2 в пользу советского чемпиона, но Карпов проигрывает три раза подряд и весь мир ждет решающую партию. Проиграть перебежчику – показать слабость всего советского спорта. Карпов понимает это и выигрывает последнюю партию. Об этом поединке фактически двух миров, двух систем писали в газетах, говорили на улицах, а в шахматных секциях разбирали те самые партии. В 1984-м был даже поставлен мюзикл "Шахматы", музыку к которому написали солисты легендарной АВВА - Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. Мюзикл с успехом поставили в лондонском Вест-Энде и на Бродвее.

Показ в Баку был организован Правительством Москвы, Российской ассоциацией содействия ООН, Международным союзом неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии", Московским центром международного сотрудничества, Благотворительным фондом "Культурные сезоны", Благотворительным фондом социальных инициатив "Мир и гармония" при поддержке Русского дома в Баку.