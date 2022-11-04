"Гайнана" из Узбекистана приедет в Азербайджан

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Каттакурганского городского драматического театра (Узбекистан) выступит с гастролями в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В рамках визита коллектив театра представит вниманию бакинского зрителя спектакль "Гайнана" ("Свекровь"), поставленный по мотивам произведения Меджида Шамхалова.

Напомним, что летом текущего года режиссер-постановщик Государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аскер Аскеров по приглашению Евразийского театрального объединения поставил данный спектакль в Узбекистане для Каттакурганского городского драматического театра.

Отметим, что на сцене азербайджанского театра спектакль "Гайнана" был впервые поставлен режиссером Ниязом Шарифовым в 1965 году. Неподражаемая народная артистка Азербайджана Насиба Зейналова покорила сердца миллионов зрителей своим образом в этой постановке.

В спектакле Каттакурганского городского драматического театра, который поставил Аскер Аскеров, образ Джаннет воплотила заслуженная артистка Узбекистана Гюльбахар Мамедова.