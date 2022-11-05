В Музее истории состоялась встреча бакинских школьников с ветеранами 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялось мероприятие под названием "Железный кулак", посвященное второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в музее.

На мероприятии присутствовали ветераны 44-дневной Отечественной войны - полковник-лейтенант Заур Кязимов, старший сержант Салех Гаджиев, старший прапорщик Илькин Агаев, солдат Нихат Эфенди.

На встрече с учащимися средней школы №245 города Баку ветераны рассказали о своем боевом пути, поделились воспоминаниями о 44-дневной Отечественной войне, ответили на вопросы школьников.

Отметим, что подобные встречи систематически проводятся в Национальном музее истории Азербайджана. В преддверии Дня Победы в музее также организованы экскурсии и мастер-классы для членов семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны.

Одним из направлений деятельности Национального музея истории Азербайджана является работа со школьниками и студентами. Это привлечение молодежи в музейное пространство посредством инновационных форм работы – квестов, мастер-классов, организации лекций, конкурсов, открытых уроков в музее, проведения внемузейных мероприятий музейными работниками в образовательных учреждениях, онлайн-мероприятия со школьниками из регионов страны и т.д.