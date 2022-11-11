Московский Театр кукол имени Сергея Образцова готовит особенные сюрпризы и красочные спектакли для бакинцев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 25-27 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут большие гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Москва, Россия), сообщили Trend Life в бакинской русдраме.

Российский театр кукол имени Сергея Образцова - крупнейший в мире театр кукол и вниманию бакинского зрителя будут представлены его легендарные спектакли.

Гастроли организованы российским Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры России, при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Как сообщили Trend Life организаторы, подготовка к гастролям в Баку идет полным.

"Скоро в Баку будут отправлены декорации, реквизит и все необходимое для проведения спектаклей. Актеры и весь персонал, участвующий в гастролях с нетерпением ждут встречи с Баку и с бакинскими зрителями. Актеры российского театра планируют прилететь в столицу Азербайджана за несколько дней до показов, чтобы ознакомиться с достопримечательностями и памятными местами города, попробовать национальную кухню", - отметили организаторы.

Напомним, в рамках гастролях будет показан спектакль для взрослых "Необыкновенный концерт".

Для детей и их родителей Театр кукол имени Сергея Образцова подготовил особенные сюрпризы и покажет красочные музыкальные постановки.

Так, 26 ноября состоится показ постановки "Кот в сапогах" - классического кукольного спектакля по известной сказке Шарля Перро. Это невероятная история о том, как полезно любить животных и как, собственно, бывают наивны страшные людоеды.

27 ноября пройдет спектакль "Волшебная лампа Аладдина". Войдя в зал, зритель попадет в волшебный город с золотыми дворцами, будет любоваться на грандиозных кукол в чудесных одеждах, и сможет насладиться магией сказочных превращений. Смелый Аладдин и его возлюбленная Царевна Будур, а также грозный Джинн приглашают зрителей в свою сказку.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iticket.az

Справки по телефону 012 493 00 63.

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