Шаин Новрасли проводит мастер-классы для учащихся столичных школ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации министерства культуры Азербайджана, Главного управления культуры города Баку и Общественного объединения "Cultural Network House" стартовал проект "Мастер-классы" заслуженного артиста Азербайджана, известного джазового пианиста, композитора Шаина Новрасли, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На начальном этапе проекта среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств при Главном управлении культуры города Баку был проведен отборочный тур. Затем в Детской школе искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде начались мастер-классы.

Цель проекта – заключается в подготовке универсального музыканта, который соединит в себе гармоничные пути развития исполнительского мастерства.

Наряду с этим проект направлен на популяризацию среди детей джазовой музыки, повышение у них художественно-эстетического вкуса, выявление талантливых учащихся и развитие их творческих способностей и т.д.

Проект продлится до третьего декабря.

Отметим, что проекты в сфере культуры и искусства, реализуемые Общественным объединением "Cultural Network House", служат пропаганде азербайджанской культуры как в стране, так и за рубежом.