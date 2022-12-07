В Баку прошел эстрадно-джазовый концерт, посвященный 100-летию Рауфа Гаджиева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел эстрадно-джазовый концерт "Bu həyat qədər" (Как эта жизнь) в рамках музыкального фестиваля "Rauf Hacıyev – 100" (Рауф Гаджиев - 100), организованного министерством культуры в честь 100-летия со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева (1922-1995), сообщает Trend Life.

Концерт прошел при поддержке Дворца Гейдара Алиева, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Музыкальный фестиваль организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Рауфа Гаджиева.

Самые известные песни и инструментальные шедевры Рауфа Гаджиева были исполнены в классическом и современном стиле, передавая слушателям различные интерпретации уникальных произведений в исполнении оркестра и солистов, классических певцов и современных джазово-эстрадных коллективов. Выступления сопровождались инсталляциями и видеоматериалами, ретро- и современными фото-слайдами. Режиссер вечера - заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль.

В концертной программе выступили Эстрадно-симфонический оркестр при Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева, Государственный ансамбль "Гая", народные артисты Салман Гамбаров и Bakustik Jazz Trio, Азер Зейналов, заслуженные артисты Афаг Аббасова, Заур Амирасланов, Наргиз Керимова, Исфар Сарабский, исполнители Фахри Ниджат, Бейимханым Велиева, Сабина Гаджиева, Диана Гаджиева, Вюсал Рзасой, Ильхама Гасымова, группы H3 Collective и Ahmedovski Trio.

Отметим, что фестиваль "Рауф Гаджиев -100" пройдет в Баку и Гяндже с 3 по 27 декабря. В рамках фестиваля будут исполнены сочинения композитора, а также пройдет научно-творческая дискуссия, посвященная памяти Рауфа Гаджиева. Фестивальные концерты, показы спектаклей и мероприятия будут проведены во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Гянджинской государственной филармонии, Международном центре мугама и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

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