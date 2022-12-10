Великая и вечная музыка Маэстро Ниязи – потрясающий вечер в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, лауреата Государственной премии СССР и Азербайджана народного артиста СССР Маэстро Ниязи (Ниязи Зульфугар оглу Тагизаде-Гаджибекова, 20.081912, Тбилиси – 2.08.1984, Баку), организованный министерством культуры, сообщает Trend Life.

На открытии вечера заслуженный деятель искусств, музыковед Зюмрюд Дадашзаде рассказала о жизни и творчестве Маэстро Ниязи, внесшего большой вклад в национальную культуру.

Маэстро Ниязи родился в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Насыщенная деятельность Ниязи на пути процветания азербайджанского искусства составляет яркие страницы истории нашей современной культуры. Формирование национальной дирижерской школы, прошедшей за короткое время большой путь развития, связано непосредственно с его именем. Ниязи внес ценный вклад в становление национального симфонизма и как автор завершенных и глубоко содержательных симфонических произведений в азербайджанской музыке. В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

В концертной программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова и Мустафы Мехмандарова, вокалисты Фатима Джафарзаде (сопрано), Нигяр Джалилова (сопрано), Фахри Казим-Ниджат (тенор). Под овации зрителей были представлены произведения Ниязи - симфонический мугам "Раст"," Песня о Родине", "Ария Ширин" из оперы " Хосров и Ширин", сюита из балета "Читра", "Арзу", народная песня "Qaragilə" (в обработке Ниязи), "Лезгинка".

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