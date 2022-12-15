"Волшебная песня" в Баку – путешествие из мира фантазий в реальность

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра будет представлена премьера международного проекта для детей и подростков – музыкального спектакля "Sehrli nəğmə" (Волшебная песня), сообщили Trend Life в театре. Постановка, реализованная при сотрудничестве с Домом Cartier и при поддержке министерства культуры Азербайджана, будет представлена 18 декабря в 14.00.

По сюжету, несмотря на то, что главный герой испытывает сложность, совершая переход из мира фантазий в реальный мир, в дальнейшем он справляется со всем легко и с большим умением. В чудесных путешествиях по изменчивому миру его сопровождает колыбельная мамы. На фоне красочного сюжета постановки, его главная задача показать человеческую жизнь с ее поэтическими оттенками.

Спектакль поставлен при участие приглашенных специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Композитором является Диана Гаджиева, автор либретто – драматург Полина Коротич, режиссер-постановщик – Антон Морозов, арт-директор – Мирослав Байда, креативный продюсер – Анастасия Шевченко, исполнительный продюсер – Елизавета Любимова, консультанты по фольклору - Фархад Фарзали и Мария Назарова, художественный перевод произведения осуществила Айтен Исмиханова, автор идеи спектакля и креативный директор – Виктория Моторнюк, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахраддин Атаев, художник-оформитель и художник по костюмам – Алина Корытова, хореограф – Макс Петров, художник по свету - Константин Бинкин, хормейстер – заслуженный артист Азербайджана Вагиф Местанов, дирижер – Самед Сулейманлы, концертмейстер – Камиль Гасанов, ассистент режиссера – Афар Тагиева.

В постановке заняты – заслуженные артисты Алекпер Алиев и Играр Саламов, актеры Гюльнара Абдуллаева, Ульвия Алиева, Гусейн Алили, Заур Алиев, Диана Гаджиева, Нигяр Гараева, Офелия Мамедова, Хидаят Алиев, Мурад Алиев, Аделин Озтюрк, Али Керимов, артисты хора Эльшад Гасымов, Фатима Велиева, артисты балета Камран Гасанов, Мехрадж Талыбзаде, Айнура Аскерова, Ягуб Бахрамов, Роман Краснов, Мухамед Абдуллаев, Эльвира Азизова, Анна Джаббарова, Мятанят Раджабли, Джамиля Мансурова.

Автором музыки колыбельных, написанных на произведения народного поэта Бахтияра Вагабзаде (1925-2009 годы), является заслуженный деятель искусств Закир Багиров.