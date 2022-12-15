"Виртуальный тур со знаменитостями" по Азербайджанскому музею ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 55-летия Азербайджанского национального музея ковра в Киноцентре "Низами" состоялась презентация проекта "Виртуальный тур со знаменитостями", сообщает в четверг Trend Life.

Автор сценария "Виртуального тура со знаменитостями", одного из важнейших проектов в популяризации музея и нашего национального культурного наследия – директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, режиссер – Мубариз Нагиев.

По словам Ширин Меликовой, идея проекта зародилась в период карантинного режима, когда были введены ограничения в связи с пандемией коронавируса.

"В тот период учреждения культуры были закрыты для посещения. И тогда пришла идея реализовать данный проект, чтобы все желающие смогли совершить виртуальную экскурсию по нашему музею, ознакомиться с его экспонатами. Разрабатывая проект, решили, что тур должны проводить не сотрудники музея или эксперты в области коврового искусства, а хорошо известные в Азербайджане и любимые со стороны зрительской аудитории деятели. Первая часть проекта была снята в 2020 году. И ее онлайн-презентацию мы провели 18 мая, в Международный день музеев. Отмечу, что наш музей - инклюзивный, и данный виртуальный тур сопровождается сурдопереводом", - сказала Ширин Меликова.

Режиссер Мубариз Нагиев в своем выступлении отметил, что Азербайджанский национальный музей ковра - уникальный музей.

"Работать над туром было интересно и ответственно. Этим проектом мы также хотели создать возможность для тех, кто живет за рубежом, и хотел бы посетить наш музей, сделать это хотя бы виртуально. Съемки проходили в период с 2020 по 2022 годы. В проекте демонстрируются не только ковровые и ювелирные изделия, национальная одежда, различные исторические экспонаты музея, но и истоки этой культуры, природа, музыка Азербайджана", - подчеркнул Мубариз Нагиев.

Экспозицию музея в ходе виртуального тура представляют заслуженные артисты Азербайджана - актеры Наргиз Керимова и Олег Амирбеков, телеведущая Диляра Салим, заслуженный работник культуры, ведущая Лейла Гулиева, известные телеведущие Эмиль Шахзаде, Кёнуль Арифгызы, Дениз Таджеддин, Фариз Ильясов, Турал Асадов, Шабнам Туран.

Далее известные деятели искусства, представители медиа, которые приняли участие в съемках проекта, поделились своими впечатлениями от работы. Затем состоялся показ "Виртуального тура со знаменитостями".

Проект призван стать важным вкладом в просветительскую деятельность в области национальных культурных традиций. В этом инновационном для нашей страны проекте известные деятели культуры и искусства, представители СМИ рассказывают об истории Азербайджанского национального музея ковра, хранящихся здесь образцах национального культурного наследия и связанных с ними интересных традициях.

Отметим, что на YouTube-канале Азербайджанского национального музея ковра виртуальный тур сопровождается сурдопереводом на азербайджанском языке, что является значимым шагом для развития инклюзивного направления музейной деятельности в стране.