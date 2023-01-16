Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный альбом под названием "Шуша", вышедший в свет на престижной звукозаписывающей фирме "Орфей Классикс" (Orphee Classics), уже доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах – Spotify, Amazon и Apple Music. Об этом сообщил Trend Life известный дирижер, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Альбом, издание которого приурочено ко Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, 270-летия города Шуша и 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей, вышел в свет в октябре 2022 года и получил высокие отзывы среди любителей музыки.

Автором идеи и руководителем данного проекта является посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова. Проект был реализован при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, Агентства помощи международному развитию (AIDA) при Министерстве иностранных дел Азербайджана и посольства нашей страны в Польше. В качестве партнера выступило всемирно известное голландское артистическое агентство TACT и продюсер Павел Марциняк (Польша/Испания).

В альбом вошли известные музыкальные сочинения выдающихся азербайджанских и польских композиторов начала и середины XX века - Узеира Гаджибейли, Мячеслава Карловича, Гара Гараева, Витольда Лютославского, Фикрета Амирова и Агшина Ализаде.

Вся музыкальная программа была записана всемирно известным оркестром Польши – "Симфония Варсовия" и главным дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженным артистом Эйюбом Гулиевым в мае и августе 2022 года на Варшавском национальном радио имени Витольда Лютославского знаменитым польским звукорежиссером Томашом Лидо.

Автором аннотации к диску является член Союза композиторов Азербайджана, известный музыковед Рая Аббасова.