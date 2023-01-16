Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)

Культура Материалы 16 января 2023 16:38 (UTC +04:00)
Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный альбом под названием "Шуша", вышедший в свет на престижной звукозаписывающей фирме "Орфей Классикс" (Orphee Classics), уже доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах – Spotify, Amazon и Apple Music. Об этом сообщил Trend Life известный дирижер, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Альбом, издание которого приурочено ко Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, 270-летия города Шуша и 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей, вышел в свет в октябре 2022 года и получил высокие отзывы среди любителей музыки.

Автором идеи и руководителем данного проекта является посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова. Проект был реализован при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, Агентства помощи международному развитию (AIDA) при Министерстве иностранных дел Азербайджана и посольства нашей страны в Польше. В качестве партнера выступило всемирно известное голландское артистическое агентство TACT и продюсер Павел Марциняк (Польша/Испания).

В альбом вошли известные музыкальные сочинения выдающихся азербайджанских и польских композиторов начала и середины XX века - Узеира Гаджибейли, Мячеслава Карловича, Гара Гараева, Витольда Лютославского, Фикрета Амирова и Агшина Ализаде.

Вся музыкальная программа была записана всемирно известным оркестром Польши – "Симфония Варсовия" и главным дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженным артистом Эйюбом Гулиевым в мае и августе 2022 года на Варшавском национальном радио имени Витольда Лютославского знаменитым польским звукорежиссером Томашом Лидо.

Автором аннотации к диску является член Союза композиторов Азербайджана, известный музыковед Рая Аббасова.

Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)
Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)
Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)
Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)
Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)
Музыкальный альбом "Шуша" доступен на ведущих музыкальных стриминговых платформах (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости