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К юбилею Александра Шаровского! В спектакле играют все актеры театра

Культура Материалы 17 января 2023 11:47 (UTC +04:00)
К юбилею Александра Шаровского! В спектакле играют все актеры театра

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 10 и 11 февраля состоится премьера спектакля "Беня Король и другие" по произведениям Исаака Бабеля и Шолома Алейхема, сообщили Trend Life в театре.

Режиссёр-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Над постановкой работал - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, над художественным оформлением - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, хореограф - народный артист Фуад Османов.

В постановке заняты все актёры театра.

Премьера спектакля приурочена к юбилею главного режиссёра театра и постановщика спектакля Александра Шаровского.

Начало спектакля в 19:00. Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах и на сайте iTicket.az

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