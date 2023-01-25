Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 50-летний юбилей заслуженный артист Азербайджана Нофель Велиев отметил на сцене Государственного театра юного зрителя в спектакле “Dəli yığıncağı” (Сборище сумасшедших), сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии вечера народные артисты Гаджи Исмайлов, Джаннет Селимова и другие рассказали о творчестве юбиляра, созданных ими ролях в театре и кино, пожелали дальнейших творческих успехов. Нофелю Велиеву были вручены почётные дипломы от Республиканского комитета профсоюза работников культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана. Юбиляр выразил признательность за теплые слова и пожелания.

Спектакль "Dəli yığıncağı" (Сборище сумасшедших) поставлен народной артисткой Джаннет Селимовой по одноименному произведению видного драматурга Джалила Мамедгулизаде (1866-1932) в особой эстетике, с учетом современных реалий.

Автор, широко известный под псевдонимом Молла Насреддин, в этом произведении страстно, всей силой своего сатирического дара выступает против невежества, фанатизма, против темных сил старого общества. Действие спектакля происходит в иранском городе Тебриз. По сюжету, в городе появились психически больные люди, для лечения которых приглашается доктор из-за рубежа по имени Лалбруз. Он не может вылечить больных, потому что они говорят на совершенно разных языках. На протяжении всего действия врач наблюдает за больными и понимает, что на самом деле они не сумасшедшие, и оказались в таком состоянии по вине общества...

Автор сценической редакции – Ильгар Фахми, художник-постановщик – Тельман Шыхыев, композитор – Фирудин Аллахверди. В ролях также сыграли народный артист Ясин Гараев, заслуженный артист Шовги Гусейнов, Эльнур Бахрамхан, актеры Рашад Сафаров, Керем Хадызаде, Эльшан Гаджибабаев, Рамиль Мамедов, Айгюн Фатуллаева, Анар Сейфуллаев, Эльгюн Яхъяев, Имран Гурбанов и другие.