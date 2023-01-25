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Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)

Культура Материалы 25 января 2023 16:53 (UTC +04:00)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 50-летний юбилей заслуженный артист Азербайджана Нофель Велиев отметил на сцене Государственного театра юного зрителя в спектакле “Dəli yığıncağı” (Сборище сумасшедших), сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии вечера народные артисты Гаджи Исмайлов, Джаннет Селимова и другие рассказали о творчестве юбиляра, созданных ими ролях в театре и кино, пожелали дальнейших творческих успехов. Нофелю Велиеву были вручены почётные дипломы от Республиканского комитета профсоюза работников культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана. Юбиляр выразил признательность за теплые слова и пожелания.

Спектакль "Dəli yığıncağı" (Сборище сумасшедших) поставлен народной артисткой Джаннет Селимовой по одноименному произведению видного драматурга Джалила Мамедгулизаде (1866-1932) в особой эстетике, с учетом современных реалий.

Автор, широко известный под псевдонимом Молла Насреддин, в этом произведении страстно, всей силой своего сатирического дара выступает против невежества, фанатизма, против темных сил старого общества. Действие спектакля происходит в иранском городе Тебриз. По сюжету, в городе появились психически больные люди, для лечения которых приглашается доктор из-за рубежа по имени Лалбруз. Он не может вылечить больных, потому что они говорят на совершенно разных языках. На протяжении всего действия врач наблюдает за больными и понимает, что на самом деле они не сумасшедшие, и оказались в таком состоянии по вине общества...

Автор сценической редакции – Ильгар Фахми, художник-постановщик – Тельман Шыхыев, композитор – Фирудин Аллахверди. В ролях также сыграли народный артист Ясин Гараев, заслуженный артист Шовги Гусейнов, Эльнур Бахрамхан, актеры Рашад Сафаров, Керем Хадызаде, Эльшан Гаджибабаев, Рамиль Мамедов, Айгюн Фатуллаева, Анар Сейфуллаев, Эльгюн Яхъяев, Имран Гурбанов и другие.

Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
Нофель Велиев отметил юбилей "Сборищем сумасшедших" (ФОТО)
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