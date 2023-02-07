Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся торжественный выпускной вечер Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено к 84-летию со дня рождения видного кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, лауреата государственных премий и наград Азербайджана и России, народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова (1939 – 2022).

13 студентам курсов режиссеров, сценаристов, режиссеров-мультипликаторов были вручены дипломы.

Дипломы вручили председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист, актер Расим Балаев, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, заслуженный деятель искусств, режиссер-мультипликатор Фирангиз Гурбанова, руководитель Киношколы, режиссер, сценарист Олег Сафаралиев.