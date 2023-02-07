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Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)

Культура Материалы 7 февраля 2023 15:07 (UTC +04:00)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)

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БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся торжественный выпускной вечер Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено к 84-летию со дня рождения видного кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, лауреата государственных премий и наград Азербайджана и России, народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова (1939 – 2022).

13 студентам курсов режиссеров, сценаристов, режиссеров-мультипликаторов были вручены дипломы.

Дипломы вручили председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист, актер Расим Балаев, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, заслуженный деятель искусств, режиссер-мультипликатор Фирангиз Гурбанова, руководитель Киношколы, режиссер, сценарист Олег Сафаралиев.

Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
Студентам Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана вручены дипломы (ФОТО)
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