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Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)

Культура Материалы 8 февраля 2023 15:59 (UTC +04:00)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация новой книги заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Mən hakim olmaq istəyirəm" ("Я хочу стать судьей"), сообщает Trend Life.

Презентация издания организована в рамках серии мероприятий, приуроченных к 100-летию Верховного суда Азербайджанской Республики.

В книге Бахрама Багирзаде простым и понятным для детей языком и с помощью иллюстраций описываются этапы развития судебной сферы с древнейших времен и до наших дней.

Также в книге, изданной на азербайджанском языке, представлена информация о судах, действующих в настоящее время в нашей стране.

В мероприятии в качестве гостей приняли участие воспитанники детских домов и дети ветеранов 44-дневной Отечественной войны. Им были вручены подарки - книги с автографом автора, а также сладости.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века.

Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)
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