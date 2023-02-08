Бахрам Багирзаде презентовал книгу "Я хочу стать судьей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация новой книги заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Mən hakim olmaq istəyirəm" ("Я хочу стать судьей"), сообщает Trend Life.

Презентация издания организована в рамках серии мероприятий, приуроченных к 100-летию Верховного суда Азербайджанской Республики.

В книге Бахрама Багирзаде простым и понятным для детей языком и с помощью иллюстраций описываются этапы развития судебной сферы с древнейших времен и до наших дней.

Также в книге, изданной на азербайджанском языке, представлена информация о судах, действующих в настоящее время в нашей стране.

В мероприятии в качестве гостей приняли участие воспитанники детских домов и дети ветеранов 44-дневной Отечественной войны. Им были вручены подарки - книги с автографом автора, а также сладости.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века.