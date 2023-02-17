В Баку состоится концерт в честь 85-летия Арифа Бабаева

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 20 февраля состоится концерт, посвященный 85-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", ханенде Арифа Бабаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Филармонии.

Мероприятие пройдет при организации министерства культуры Азербайджана.

На вечере своими выступлениями публику порадуют народные артисты Мансум Ибрагимов, Забит Набизаде, Назакет Теймурова, Айгюн Байрамова, Эльшан Мансуров, Эльчин Гашимов, заслуженные артисты Джабир Абдуллаев, Тайяр Байрамов, Фехруз Мамедов, Закир Алиев, Гюлистан Алиева, Беимханым Велиева, Эльнур Ахмедов, Алиага Садиев, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, а также Газанфар Аббасов, Вугар Алиев, Сабухи Ибаев, Гусейн Меликов, Миралям Миралямов, Эльнур Зейналов, Равана Амирасланлы, Эльман Садыгов, Рауф Исламов, Рашад Ибрагимов, Тебриз Юсубов, Хайям Мамедов, Алтай Нифталиев, Араз Агавердиев и Алекпер Алекперов. Ханенде и музыканты представят слушателям произведения из репертуара юбиляра.

Вход на концерт свободный.

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