В Ташкенте состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане прошел торжественный концерт "Дружба", посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Директор АКЦ Самир Аббасов на открытии подчеркнул, что личность общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева любима в Узбекистане и его наследие глубоко изучено.

"2023 год был объявлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Годом Гейдара Алиева, и по этому случаю нами в течение года будет реализовано множество мероприятий и проектов, посвященных великому лидеру.

Великий лидер Гейдар Алиев, в годы своего правления в Азербайджане, придавал особое значение отношениям с Узбекистаном и другими тюркскими государствами, и тесная дружба между Гейдаром Алиевым и главой Узбекистана Шарифом Рашидовым, сложившиеся в советское время, является выражением вечного братства народов Узбекистана и Азербайджана. Узбекистан с большим уважением относится к личности Гейдара Алиева - его именем названы улица в Ташкенте, Азербайджанский культурный центр и красивый парк-сквер в Мирабадском районе, где установлен бюст великого лидера", - отметил Самир Аббасов.

Были отмечены выдающиеся заслуги Гейдара Алиева в налаживании и укреплении отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Шавкат Ортиков, рассказав об исторической дружбе и братских отношениях между нашими народами и государствами, процитировал слова Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время его встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку в 2019 году - "узбеки всегда гордились великим сыном азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, в Узбекистане всегда помнят и с уважением чтят память Гейдара Алиева".

Исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов рассказал о дружеских и братских отношениях между двумя народами и подчеркнул, что такие мероприятия и концерты дружбы сближают страны и ещё раз демонстрируют, что наши народы обладают общими культурными ценностями.

В исполнении камерного оркестра народных инструментов Узбекистана "Согдиана" под руководством заслуженной артистки, профессора Фирузы Абдурахимовой прозвучали произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Эмина Сабитоглу, Алекбера Тагиева. Бурными аплодисментами были встречены выступления солистов, лауреатов международного конкурса Сардора Примова, Отабека Назирова, Лазизы Усмановой, Мухаммедали Касымова.

На концерте присутствовали деятели культуры, представители государственных структур, руководители вузов, интеллигенция и студенты.