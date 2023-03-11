Авторские картины на тонком шелке - "Седьмое небо" Инны Костиной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной юбилейной выставки заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной "Седьмое небо", сообщает Trend Life.

В экспозиции представлены авторские картины на тонком шелке, являющиеся основным направлением творчества автора – образцы искусства батика, а также живопись и инсталляция. Эти 14 работ художницы, отличающейся индивидуальным стилем, отражают ее загадочный внутренний мир и большую привязанность к родному Азербайджану.

На открытии выступили директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, глава департамента общественных программ Пространства современного искусства Yarat Ульвия Ахундова, которые рассказали об уникальности творчества Инны Костиной.

Среди произведений, созданных Инной Костиной с огромной любовью и творческой самоотдачей, нашлось место и для работ, носящих инклюзивный характер. Как известно, Азербайджанский национальный музей ковра несколько лет проводит в жизнь инклюзивные программы, направленные на привлечение посетителей данной категории. На нынешней выставке представлены небольшие образцы батика, выполненные художницей с учетом особенностей тактильного восприятия и созданные специально для слабовидящих. Технология их изготовления несколько отличается от обычного батика: резервирующий слой здесь имеет большую толщину, чем обычно, в результате чего рисунок, нанесенный на ткань, можно воспринять на ощупь. Эти образцы сопровождаются этикетажем, выполненным шрифтом Брайля на азербайджанском и английском языках.

Гостям выставки был представлен изданный музеем каталог работ художницы на трех языках – азербайджанском, английском и русском. Куратор проекта - Ширин Меликова.

Выставка продлится до 10 апреля.