Невеста за пять манат - юбилей Гюльджахан Саламовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел вечер, посвященный 60-летию известной актрисы Гюльджахан Саламовой, сообщает Trend Life. Зрителям был представлен спектакль "Beş manatlıq gəlin" (Невеста за пять манат), поставленный режиссером, заслуженным деятелем искусств Аскером Аскеровым на произведения национальных классиков – композитора, народного артиста Саида Рустамова и либретто Мамеда Саида Ордубади.

На открытии вечера заместитель директора театра, доктор философии по искусствоведению Вафа Мухаджирова рассказала о жизни и творчестве Гюльджахан Саламовой, которая запомнилась зрителям яркими ролями и незабываемыми образами. Выпускница актерского факультета Государственного института искусств (Государственный университет культуры и искусств) с 1988 года посвятила свою жизнь родному коллективу, в 1995-1998 годах играла также в театре "Башир", снималась в кино.

Комедийный спектакль "Beş manatlıq gəlin" с 1940 по 1994 годы неоднократно ставился в музыкальном театре в постановке различных режиссеров. Ранее Гюльджахан Саламова играла роль Наз-наз, а в этот вечер воплотила образ ее матери Сельби ханым. Игра юбиляра и творческого коллектива была встречена овациями и цветами зрителей.