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"Непослушный козленок" на сцене Сумгаитского государственного драмтеатра

Культура Материалы 18 марта 2023 14:32 (UTC +04:00)
"Непослушный козленок" на сцене Сумгаитского государственного драмтеатра

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Сумгаитском государственном драматическом театре 26 марта будет представлен детский спектакль “Dəcəl keçi” (Непослушный козленок), сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

Режиссером спектакля, поставленного в ТЮЗе по произведению писательницы Пярвин Нуралиевой, является Айла Османова, художник-постановщик Эльхан Сарханоглу. Основной идеей сценического произведения является критика таких негативных качеств, как эгоизм, лень, ложь и хвастовство, которые отражены в образе нерадивого козленка.

В ролях – Сабина Мамедзаде, Ильгара Тосова, Зюмруд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Юсиф Дадашов, Эйваз Ибрагимов и Вахид Оруджоглу.

Информационная поддержка - Trend.Az, Milli.Az

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