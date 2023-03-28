Бакинка "стала" императрицей Екатериной II

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница, популярная российская актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Государственного академического театра им. Вахтангова (Москва) Ольга Лерман вошла в актерский состав документально-художественного фильма "Императрицы", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

В кинопроекте Ольга Лерман исполнит роль императрицы Екатерины II.

"Императрицы" - продолжение фильма "Петр I. Последний царь и первый император". Кинопроект погрузит зрителей в эпоху дворцовых переворотов и жарких интриг, наступившую после смерти Петра.

Отметим, что Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в семье Виктории Лерман (заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку) и актера этого театра, народного артиста Азербайджана Фуада Османова. Она с детства присутствовала на театральных репетициях, выходила на сцену в детских постановках.

В 18 лет Ольга Лерман переехала в Москву. В 2006-2011 годах училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина (сейчас - Театральный институт имени Бориса Щукина). Актриса удостоена ряда театральных премий, в кино дебютировала в 2009 году.