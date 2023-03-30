Народная артистка Азербайджана Кенуль Хасиева отметит юбилей

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 3 апреля в 19.00 состоится творческий вечер исполнительницы народных песен и мугама, народной артистки Азербайджана Кенуль Хасиевой, сообщает Trend Life. В концертной программе, приуроченной к 55-летию артиста, также примут участие коллеги исполнительницы.

Кенуль Хасиева родилась 17 марта 1968 года в Шеки. Выпускница Музыкальной школы имени Бюльбюля (класс легендарной исполнительницы, народной артистки Шовкет Алекберовой) и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли ( класс легендарного ханенде, народного артиста Арифа Бабаева). Выступала с концертами и в различных мероприятиях в Турции, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Иране, России и других странах.

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