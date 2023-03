18-летняя азербайджанка покоряет "Голос Финляндии" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 18-летняя азербайджанка Мона Савожифар на протяжении месяца покоряет зрителей The Voice of Finland (финская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice), успешно пройдя все этапы состязания, дошла до финала, сообщает Trend Life.

Мона Савожифар входит в команду известной финской исполнительницы и композитора Анны Пуу – сегодня только четверо (изначально было одиннадцать) смогут выйти в прямые эфиры. Кстати, три дня назад наставница Моны - Анна Пуу сделала ей сюрприз, посадив юную участницу в свое кресло и исполнив ей поздравительную песню на день рождения.

Семья Моне Савожифар на протяжении 12 лет живет в столице Финляндии городе Хельсинки. Мона прекрасно владеет несколькими языками, прекрасно говорит на родном азербайджанском языке. Кстати, ее назвали в честь Мона Лиза. Несмотря на юный возраст, активно участвует в молодежном диаспорском движении, входит в объединение "Azər-Türk", а в 2022 году отмечена Госкомитетом по работе с диаспорой Азербайджана поездкой в освобожденную Шушу.

Мона Савожифар попала на конкурс, отправив свое исполнение онлайн, когда была в Баку на летних каникулах. На "слепых прослушиваниях", которые прошли в городе Порвоо, представила композицию You don’t own me. Среди наставников - певицы и композиторы Anna Puu и Maija Vilkkumaa, вокалист и гитарист Toni Wirtanen, музыкант рок-группы Apulanta - Sipe Santapukki и рэп-музыкант Elastinen. Во время выступления Моны повернулись Maija Vilkkumaa, Elastinen и Anna Puu. Мона выбрала Анну Пуу. Далее в "противостоянии" Мона исполнила хит "Ain’t no mountain hugh enough". В будущем Мона Савожифар планирует принять участие в нацотборе "Евровидения".