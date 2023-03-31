"Символ памяти" – в Баку показали фильм Алекпера Мурадова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Прошедший вечер был посвящен творчеству заслуженного деятеля искусств, кинооператора, режиссера Алекпера Мурадова (1948 – 2013 годы).

На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв геноцида 1918 года.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал о творческой деятельности Алекпера Мурадова.

Было отмечено, что Алекпер Мурадов за свою творческую деятельность работал над около 70 документальными и художественными фильмами. Он вошел в историю отечественного кинематографа как кинооператор, работавший над такими картинами, как "Шкатулка Исмаилбека", "И сгорю в огне очищения", "Привет с того света", "Мой белый город" и другие.

Заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде в своем выступлении рассказал о совместной работе с Алекпером Мурадовым на телевидении.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен документальный фильм Алекпера Мурадова "Yaddaşın rəmzi" (Символ памяти), посвященный геноциду азербайджанцев в 1918 году. В данной картине Алекпер Мурадов выступил как режиссер-постановщик и оператор, автор сценария фильма - Махир Гарибов.

Текст в фильме читает народный артист Азербайджана Фуад Поладов (1948 – 2018 годы).