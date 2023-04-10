Последний спектакль Ираны Тагизаде... Мы еще больше сплотились – заслуженный артист Мурад Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы потеряли большого деятеля искусства и чуткого, отзывчивого человека.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист Азербайджана Мурад Мамедов на церемонии прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, известным театральным режиссером Ираной Тагизаде.

Мурад Мамедов был занят в последнем спектакле, который Ирана Тагизаде поставила на сцене Бакинской русдрамы - "Прости за любовь".

"После последнего спектакля "Прости за любовь" мы еще больше сплотились, были как одна большая семья. Наряду с тем, что Ирана Тагизаде была прекрасным театральным режиссером, она обладала замечательными человеческими качествами. Она всегда старалась помочь, поддержать работников театра, если у кого-то из них возникали какие-то проблемы. Она была режиссером и человеком с большой буквы", - сказал заслуженный артист.

Напомним, что Ирана Тагизаде скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни.

Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1984 года работала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. На сцене русского драматического театра имени Самеда Вургуна она поставила яркие и запоминающиеся спектакли, среди них - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", а также спектакль "Судьба артиста" в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Ниже представлены фотографии с последнего спектакля Ираны Тагизаде "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы Джафара Джаббарлы.