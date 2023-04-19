Мастер-класс Гасима Халилова – хиты Джо Дассена, Одри Хепбёрн … (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мастер-класс вокалиста, композитора, гитариста и педагога Гасима Халилова стал настоящим праздником для молодых талантов, для которых встреча с этой личностью стала также возможностью соприкоснуться с самой историей, сообщает Trend Life.

Гасим Халилов является воспитанником легендарной Шовкет Мамедовой, первой азербайджанской оперной певицы, народной артистки СССР. Он стоял у истоков нашей национальной классической эстрады, был солистом Ансамбля песни и пляски Каспийской флотилии, Государственной филармонии, ансамблей Qara Qayalar, Sevgilim и "Лейся, песня", Ленинградского эстрадно-симфонического оркестра, коллектива Всесоюзного радио и телевидения, Московского театра эстрады, Государственного эстрадно-джазового оркестра, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азконцерта и Москонцерта, выступал с гастролями во многих странах.

75-летний Маэстро музыки, обладатель уникального бархатного баритона делился с молодежью своим богатым опытом. В мастер-классе также принял участие пианист и композитор Эльчин Мамедов. Интересно, что по окончании, по просьбе участников, Гасим Халилов провел мини-концерт, исполнив мировые хиты Джо Дассена, Одри Хепбёрн, Энгельберта Хампердинка и других.