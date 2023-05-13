Юбилей в психбольнице…Мехрибан Абдуллаева воплотила образ жены Фрэнсиса Фицджеральда (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошел юбилейный вечер заслуженной артистки Мехрибан Абдуллаевой, для которой роль в моноспектакле "Жила как хотела" является ярким отражением мастерства актрисы, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии вечера руководитель труппы Алескер Мурадханлы, коллеги, заслуженные артисты Шафаг Алиева, Эльшан Рустамов, актриса Севиндж Азиз рассказали о 35-летнем творческом пути актрисы, пожелали ей дальнейших творческих успехов.

Юбиляру были вручены поздравительное письмо и специальный подарок от Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана и почетный диплом ТЮЗа.

Мехрибан Абдуллаева родилась 15 мая 1963 года в одном из благодатных мест Азербайджана, селе Лекит Гахского района. Выпускница факультета "Актер музыкального театра" Государственного университета культуры и искусств. С 1 сентября 1989 года актриса ТЮЗа.

Моноспектакль "Жила как хотела" поставлен народным артистом Агакиши Кязымовым (1935-2021) по автобиографическому роману "Спаси меня, вальс" танцовщицы и художницы Зельды Фицджеральд, жены известного американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Это единственный роман, написанный Зельдой Фицджеральд, в котором можно увидеть великого Фицджеральда за работой, на отдыхе, в кругу семьи, и конечно же, лицезреть их бурную любовь. И о том, что могло бы быть – о бешеной страсти к танцу. Театральное действо ведется от лица самой Зельды, которая на самом деле очень несчастная женщина. Эпатажная светская леди жила своей жизнью так, как хотела, и совершала ошибки, вспоминая и сожалея о своем прошлом. Мы видим Зельду то 18-летней девушкой-южанкой, живущей со строгими родителями, то молодой женой Фицджеральда, разделяющей с ним все его экстравагантные выходки, то начинающей терять рассудок запутавшейся и отчаявшейся женщиной, а то и вовсе одинокой шизофреничкой, доживающей свои последние дни в унылых стенах психдиспансера.

Как известно, 30-летней Зельде был поставлен диагноз шизофрения, она лечилась в клиниках, и в этот период написала роман "Спаси меня, вальс", который был опубликован в 1932 году. Она погибла в 48 лет при пожаре в психлечебнице через 8 лет после смерти своего знаменитого мужа...