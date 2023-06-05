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Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)

Культура Материалы 5 июня 2023 14:28 (UTC +04:00)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Международного культурного центра Бангкока (Таиланд) состоялся торжественный концерт Королевского Бангкокского симфонического оркестра (Royal Bangkok Symphony Orchestra) под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Об этом Trend Life сообщил сам Гулиев.

Впервые за всю историю страны Королевским Бангкокским симфоническим оркестром управлял азербайджанский дирижер.

В программу концерта вошли сложнейшие оркестровые произведения - сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского (редакция 1919 года), "Итальянское каприччио" Петра Чайковского, а также Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении известной китайской пианистки Зе-Зе.

Исполнение Рапсодии Паганини было приурочено к 150-летию Сергея Рахманинова и встречено бурными аплодисментами местной публикой.

Во втором отделении после оглушительного успеха исполнения сюиты Стравинского из балета "Жар-птица" слушатели долго не отпускали музыкантов оркестра и азербайджанского дирижера.

Учитывая большой интерес публики, музыканты сыграли на бис фрагменты из сюиты "Арлезианка" Жоржа Бизе. После завершения программы в фойе концертного зала меломаны выстроились в очередь для встречи с азербайджанским дирижером Эйюбом Гулиевым и китайской пианисткой Зе-Зе.

По приглашению руководства Королевского Бангкокского симфонического оркестра в мае 2024 года состоятся гастроли Американского театра балета в Бангкоке под управлением азербайджанского дирижера.

Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
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