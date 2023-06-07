От музыки к литературе – в Баку прошел вечер памяти Вагифа Самедоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку состоялось мероприятие, посвященное 84-летию со дня рождения азербайджанского писателя, драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (1939 – 2015 годы), сообщает в среду Trend Life.

Мероприятие посетили общественные деятели, известные представители искусства и литературы, творческой молодежи, поклонники творчества Вагифа Самедоглу.

Открыл мероприятие директор Дома-музея Самеда Вургуна - Вургун Векилов, который, говоря о деятельности Вагифа Самедоглу, отметил, что он был многогранной личностью. Свое творческую деятельность Вагиф Самедоглу начал в области музыки, а затем перешел к литературе, и в двух этих сферах он добился больших успехов.

Супруга Вагифа Самедоглу - Нушаба Бабаева-Векилова подчеркнула, что ее радует, что мероприятие, посвященное памяти Вагифа Самедоглу, посетило столько гостей. И отрадно, что среди них много представителей молодежи.

Народная артистка, пианистка Ульвия Гаджибекова затронула тему музыкальной деятельности народного поэта, отметив, что Вагиф Самедоглу - большой поэт и большой музыкант. Затем Ульвия Гаджибекова исполнила "Адажио" Полада Бюльбюльоглу, "Bir axşam taksidən..." Эмина Сабитоглу.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-публицист Ильгар Фахми отметил, что каждый раз при прочтении произведения Вагифа Самедоглу раскрываются по-новому. Он добавил, что у народного поэта было самобытное чувство юмора.

Гости мероприятия поделились воспоминаниями о Вагифе Самедоглу, подчеркнув, что в стихах поэта нет фальши, в них слышен его голос, и творчество Вагифа Самедоглу составляет особый этап новой поэзии в современной азербайджанской литературе.

Актер театра и кино Камран М. Юнис продекламировал поэтические произведения Вагифа Самедоглу, а гитарист Джаваншир Рафигоглу исполнил произведение собственного сочинения, написанное на слова поэта. После исполнения Нушаба Бабаева-Векилова рассказала, что инструмент, на котором играл Джаваншир Рафигоглу, Вагиф Самедоглу приобрел в 2013 году в Тель-Авиве (Израиль), и десять лет на этой гитаре никто не играл.

Также своими музыкальными выступлениями гостей вечера порадовали вокалистка Гюнай Мамедова, пианисты Фируза Наджафли и Джавад Афрасияб, исполнитель на флейте Камран Талыблы.

Отметим, что Вагиф Самедоглу родился пятого июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), курсы Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" (Семь стихотворений), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar". С 1970 года Вагиф Самедоглу являлся членом Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 годы работал преподавателем по классу фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. В 1968-1971 годах возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. В 1982-1985 годах - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli". Его талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены его три книги - "Günün bəxti" ("Счастье дня"), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе.

Всенародную любовь заслужили такие кинокартины, снятые по произведениям Вагифа Самедоглу, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки пьес "Uca dağ başında" ("На вершине горы"), "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu" ("Игра в снежки летом"), "Generalın son əmri" ("Последний приказ генерала"), "Mamoy kişinin yuxuları" ("Сны Мамой-киши").

Скончался 28 января 2015 года в Баку.