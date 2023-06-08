Мистика по ту сторону моста с Ярославом Трифоновым: Это одно большое удовольствие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходят съемки сериала режиссера Эмиля Гулиева "Körpünün o tayı" (По ту сторону моста), который является продолжением популярного сериала "Körpü" (Мост), и будет еще более захватывающим и интересным, сказал Trend Life один из исполнителей ролей, актер театра и кино, актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов.

"Я очень рад принимать участие в проекте с такой замечательной командой, где каждый - от режиссера и актеров до оператора, от художников и творческого коллектива до технического состава является настоящим профессионалом. Я снимался на многих площадках, но здесь царит особая атмосфера дружбы и творчества, все заинтересованы в создании качественной продукции, вся команда работает слаженно как единый часовой механизм. Особо хотелось бы отметить, что созданы идеальные условия для творческой деятельности. Работать в таких условиях – это одно большое удовольствие! Бесспорно, все это связано с профессионализмом режиссера Эмиля Гулиева, уже зарекомендовавшего себя как личность, которая вносит большую роль в прогресс национального кинематографа, он автор популярных фильмов и сериалов, среди которых "Körpü" (Мост), "Əqrəb mövsümü" (Сезон скорпиона), трилогия "Pərdə" (Занавес) и т.д. В сериале я играю духа одного человека, но пока не хочу раскрывать все подробности. Благодарю Эмиля Гулиева, что пригласил меня в этот проект, который, убежден, станет очередным ярким творением национального кинематографа", - сказал Ярослав Трифонов.

В ролях - Нофель Шахлароглу, Самими Фархад, Эльнур Гусейнов, Солмаз Сулейманлы, Кёнуль Шахбазова, Сабира Абдуллаева, Амид Гасымов и другие.

Сериал снят в жанрах драмы, комедии и мистики. Премьера запланирована на осень этого года и будет представлена на Общественном телевидении Азербайджана (İTV).