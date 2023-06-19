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Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 19 июня 2023 14:00 (UTC +04:00)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории и Landmark Hotel Baku состоялись концертные программы известного японского пианиста-виртуоза Тэмпей Накамуры, организованные посольством Японии, сообщает Trend Life.

Тэмпей Накамура неоднократно выступал с концертными программами в Японии, Америке и Европе, в местах, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, поддерживал своими выступлениями пострадавших от стихийных бедствий, экологических катастроф и войн.

Бакинским зрителям до сих запомнился великолепный концерт Тэмпей Накамуры, который прошел в прошлом году в Международном центре мугама в рамках Friendship Year Japan - Azerbaijan (Год дружбы Япония-Азербайджан) и в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

И в этот вечер в рамках европейского турне музыкант исполнил авторские произведения "Духовный путь", "Слезы Дракона", "Возвышение души" и другие композиции, отражающие историю, культуру и традиции родной страны. Особыми овациями были встречены исполнения на фортепиано гимнов Азербайджана и Японии.

Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Японский пианист-виртуоз Тэмпей Накамура выступил с концертами в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
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