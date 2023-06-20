Асмер Нариманбекова приняла участие в арт-симпозиуме в Сербии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова приняла участие в международном арт-симпозиуме в городе Сомбор (Сербия). Об этом Trend Life сообщила сама художник.

По ее словам, на симпозиуме царила атмосфера творческого обмена.

"Новые знакомства в среде творческой интеллигенции Сербии, посещение исторических мест, музеев, все это было очень интересно и познавательно. В период симпозиума я создала несколько картин на природе, работа шла интенсивно и энергично. Благодарю организаторов арт-симпозиума за возможность создать художественные работы на природе. Позже планируется проведение выставки работ участников арт-симпозиума в Белграде, Сомборе и других городах Сербии", - сказала Нариманбекова.

Отметим, что произведения заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Ее работы занимают достойное место в галереях Нью-Йорка, а также Франции, России, Турции и других стран.