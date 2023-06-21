"Sən elə bir zirvəsən!" – коллектив музыкального театра выступил в Гяндже

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра с успехом представил в городе Гянджа постановку "Sən elə bir zirvəsən!", сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ спектакля состоялся в рамках "Года Гейдара Алиева".

Показ организован при поддержке министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Гянджа на сцене Гянджинской государственной филармонии.

На мероприятии была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказано о жизни и деятельности великого лидера.

Руководителем проекта является директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, автор сценария – заслуженный артист Мубариз Гамидов, режиссер-постановщик – главный режиссер театра Джавид Имамвердиев, дирижер – главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстер – главный хормейстер театра, заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстер – главный балетмейстер театра, заслуженный артист Эмин Алиев, ассистент режиссера – Афар Тагиева.

В постановке приняли участие – заслуженные артисты Фарид Алиев, Саида Шарифалиева, актеры Мехрибан Залиева, Самедзаде Хасиев, Айдан Гасанова, Хидаят Алиев, Шабан Джафаров, Туркель Таригпейма, Эмин Зейналлы, а также члены хоровой и балетной труппы театра.

Постановка была принята с большим интересом.